Кабинет Министров сегодня на заседании назначил Ирину Ставчук исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончарченко в своем Telegram-канале.

“Ставчук Ирину назначили первым заместителем министра защиты и окружающих ресурсов Украины. И возложили на нее обязанности и.о. министра защиты и окружающих ресурсов”, – говорится в сообщении.

Ранее Ставчук занимала должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Она закончила с отличием теплоэнергетический факультет Киевского политехнического института по специальности “Компьютерный эколого-экономический мониторинг”. Получила второе высшее образование в Международном институте промышленной и экологической экономики (Лунд, Швеция) по специальности “Экологический менеджмент и политика”.

С 2006 по 2017 год работала в Национальном экологическом центре Украины и координировала работу в сфере разработки и внедрения климатоохранной политики в Украине, участвовала в международных переговорах ООН по изменению климата.

С 2008 по 2019 год была координатором Climate Action Network в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Является основательницей, а с 2011 по 2013 главой общественной организации “Ассоциация велосипедистов Киева”.