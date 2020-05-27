Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Этим же постановлением предлагается переименовать Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины в Министерство энергетики Украины.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине на сегодняшний день “колоссальный кризис в энергетике”.
“У нас нет шести месяцев для создания Министерства энергетики. Поэтому мы идем таким путем: мы отделяем Министерство экологии, ускоряем все процедуры… Сейчас критически важно обеспечить работу Министерства энергетики. Это кризис, который может повлечь непоправимые последствия”, – сказал Шмыгаль.
Оба министерства являются правопреемниками Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах. Их деятельность будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на 2019 год.
- В марте Кабинет Министров Украины назначил временных руководителей Министерства энергетики и защиты окружающей среды, а также Министерства культуры, молодежи и спорта.