Сегодня, 27 мая, на заседании Кабинет Министров принял решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды и природных ресурсов на два ведомства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Этим же постановлением предлагается переименовать Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины в Министерство энергетики Украины.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине на сегодняшний день “колоссальный кризис в энергетике”.

“У нас нет шести месяцев для создания Министерства энергетики. Поэтому мы идем таким путем: мы отделяем Министерство экологии, ускоряем все процедуры… Сейчас критически важно обеспечить работу Министерства энергетики. Это кризис, который может повлечь непоправимые последствия”, – сказал Шмыгаль.

Оба министерства являются правопреемниками Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах. Их деятельность будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на 2019 год.