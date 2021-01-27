Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов".

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Законопроектом предлагается ввести систему стимулирующих мер, направленных на начало предпринимательской деятельности гражданами Украины, которые работали за рубежом и вернулись в Украину, путем оказания им помощи для экономической реинтеграции.

Для этого будут внесены изменения в законы Украины “О занятости населения” и “Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”.

Отмечается, что проектом акта предусматривается введение оказания помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов, исходя из наличия у них страхового стажа за счет двух источников:

за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы единовременно на безвозвратной основе – для граждан Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет;

за счет средств государственного бюджета Украины, предусмотренных в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на возвратной основе – для граждан Украины, которые имеют страховой стаж менее 10 лет.

Кроме того, согласно документу, предельный размер пособия не будет превышать 150 тыс. гривен, поэтому общий размер потребности в дополнительных средствах на год составит 108 млн гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что одно из главных условий – человек должен инвестировать и собственные средства на сумму не меньше той, что выдало государство.

“Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев”, – добавил он.