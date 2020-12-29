Об этом в эфире польского телеканала TVN24 сообщил глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик.
По словам Дворчика, граждане из-за рубежа, находящиеся в Польше, смогут получить бесплатную вакцину от коронавируса, если их пребывания является урегулированным.
“Каждое лицо, легально находящееся на территории Республики Польша, если это пребывание регулируется (например, это временное или постоянное проживание), может получить прививки. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут бесплатно получить вакцину”, — сказал он.
При этом от граждан не потребуют никаких документов кроме регулирующих их пребывания в Польше.
“Они не должны иметь никаких дополнительных документов, разрешений на работу или свидетельств об обучении, поскольку временное пребывание не всегда предполагает разрешение на работу в нашей стране”, — отметил Дворчик.
- Как известно, в Польше, как и во всей Европе, уже началась вакцинация. Первая партия вакцины поступила в Польшу в пятницу, вакцинация началась в воскресенье.
- На новогодние праздники правительство Польши вводит общенациональный карантин.
- В настоящее время для украинцев будут изменены условия въезда.