Граждане Украины, которые временно или постоянно проживают в Польше, смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19.

Об этом в эфире польского телеканала TVN24 сообщил глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик.

По словам Дворчика, граждане из-за рубежа, находящиеся в Польше, смогут получить бесплатную вакцину от коронавируса, если их пребывания является урегулированным.

“Каждое лицо, легально находящееся на территории Республики Польша, если это пребывание регулируется (например, это временное или постоянное проживание), может получить прививки. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут бесплатно получить вакцину”, — сказал он.

При этом от граждан не потребуют никаких документов кроме регулирующих их пребывания в Польше.

“Они не должны иметь никаких дополнительных документов, разрешений на работу или свидетельств об обучении, поскольку временное пребывание не всегда предполагает разрешение на работу в нашей стране”, — отметил Дворчик.