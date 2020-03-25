Такое решение было поддержано на сегодняшнем заседании Правительства.
“Мы усиливаем поддержку граждан, которые сегодня потеряют работу и пойдут в центры занятости. Мы также им предлагаем получать субсидии и будем учитывать вместо зарплаты ту помощь по безработице, которую им будут начислять в центре занятости”, – отметила во время заседания министр социальной политики Марина Лазебная.
Как уточнили в пресс-службе Кабмина, принятое постановление предусматривает, что для получения субсидии гражданам, потерявшим работу в период карантина, нужно зарегистрироваться в службе занятости как безработные.
Субсидии будут предоставляться на основании соответствующих заявлений и информации центров занятости.
Для расчета жилищной субсидии будут учитывать размер назначенной помощи по безработице без учета полученной заработной платы.
(На видео – с 14:00)
- Кабинет Министров Украины принял решение увеличить размер субсидий примерно на 300 гривен для оплаты коммунальных услуг.