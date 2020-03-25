Кабинет Министров Украины поддержал инициативу по назначению жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.

Такое решение было поддержано на сегодняшнем заседании Правительства.

“Мы усиливаем поддержку граждан, которые сегодня потеряют работу и пойдут в центры занятости. Мы также им предлагаем получать субсидии и будем учитывать вместо зарплаты ту помощь по безработице, которую им будут начислять в центре занятости”, – отметила во время заседания министр социальной политики Марина Лазебная.

Как уточнили в пресс-службе Кабмина, принятое постановление предусматривает, что для получения субсидии гражданам, потерявшим работу в период карантина, нужно зарегистрироваться в службе занятости как безработные.

Субсидии будут предоставляться на основании соответствующих заявлений и информации центров занятости.

Для расчета жилищной субсидии будут учитывать размер назначенной помощи по безработице без учета полученной заработной платы.

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(На видео – с 14:00)