Кабинет Министров поддержал установление квоты на иммиграцию пяти тысяч иностранных высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

Украинские ІТ-компании теперь могут пригласить пять тысяч специалистов, которые смогут получить в Украине вид на жительство.

Благодаря правительственному решению им не нужно будет ежегодно оформлять разрешение на трудоустройство в нашей стране. Они смогут работать в Украине, имея те же права, что и наши граждане.

Конкретных сроков пребывания в стране не будет. Каждый работодатель будет решать этот вопрос посредством оформления договора с тем или иным специалистом.

Также среди привилегий такого решения – ІТ-специалист на время работы в Украине сможет приехать в страну вместе со своей семьей.

И еще одно – они получат право открывать ФЛП.