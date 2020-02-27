Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.
Украинские ІТ-компании теперь могут пригласить пять тысяч специалистов, которые смогут получить в Украине вид на жительство.
Благодаря правительственному решению им не нужно будет ежегодно оформлять разрешение на трудоустройство в нашей стране. Они смогут работать в Украине, имея те же права, что и наши граждане.
Конкретных сроков пребывания в стране не будет. Каждый работодатель будет решать этот вопрос посредством оформления договора с тем или иным специалистом.
Также среди привилегий такого решения – ІТ-специалист на время работы в Украине сможет приехать в страну вместе со своей семьей.
И еще одно – они получат право открывать ФЛП.
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