Кабинет министров рекомендовал предпринимателям перевести, по возможности, сотрудников на дистанционную работу или же начинать рабочий день в позднее время. Это связано с необходимостью "растянуть" время, когда люди добираются на работу во избежание скоплений в общественном транспорте.

Об этом говорится в постановлении Правительства №500.

Так, Кабинет Министров рекомендовал предприятиям в течение карантина начинать рабочий день для сотрудников в 9:00, 10:00 или в более позднее время.

Также в тексте постановления сказано, что гос. органы и органы местного самоуправления, а также “предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, должны обеспечить на период карантина гибкое рабочее время или отправить работников на дистанционную работу”.

Что касается переноса начала рабочего дня, то сделать это рекомендуется предприятиям оптовой и розничной торговли, которые “занимаются ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, почтовой и курьерской деятельностью, временным размещением и организацией питания, страховой деятельностью, учреждениям образования, оказание социальной помощи, искусства, спорта, а также предприятиям сферы развлечений и отдыха, говорится в постановлении”.

Помимо этого, органам местного самоуправления рекомендовано разработать или скорректировать маршруты движения общественного транспорта, учитывая новые графики работы предприятий, учреждений, организаций для обеспечения возможности перемещения работников на работу и с работы.