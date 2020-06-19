Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

Документ № 500 от 17 июня появился на сайте Правительства.

Согласно постановлению, на период действия адаптивного карантина запрещается:

1. Пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот (в том числе изготовленных самостоятельно).

2. Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

3. Самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.

4. Посещение учебных заведений соискателями в группах более 10 человек (кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах, едином вступительном экзамене по иностранному языку и так далее).

5. Проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

6. Деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха (детских лагерей).

7. Осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом (в том числе в режиме маршрутного такси) в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве более чем количество мест для сидения. Перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты и за контроль использования респираторов или защитных масок пассажирами.

8. Поставщикам электрической энергии, операторам систем распределения электрической энергии нельзя отключать и ограничивать ниже технологического минимума потребление электрической энергии для предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода независимо от формы собственности, угледобывающих предприятий.

9. Поставщикам природного газа осуществлять прекращение поставок производителям тепловой и электрической энергии.

10. Посещение учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают/находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями.

11. Посещения пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев (это не касается лиц, оказывающих правовую помощь людям, находящимся в таких пунктах).

12. Плановая госпитализация в регионах со значительным распространением коронавируса, кроме оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими заболеваниями, паллиативной медицинской помощи, проведения других неотложных мер, если существует значительный риск для жизни или здоровья. В таких случаях пациенты подлежат обязательному тестированию на коронавирус COVID-19.

13. Пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией. Это не касается лиц, постоянно проживающих на территории Украины, лиц, признанных беженцами, или лиц, которые нуждаются в дополнительной защите.

“На период действия карантина работа начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления – в 8:00; в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда – в 10:00”, – говорится в документе.

Для разгрузки общественного транспорта в часы пик органам государственных и местных властей, предприятиям, учреждениям, организациям (независимо от формы собственности) рекомендовано перейти к гибкому режиму рабочего времени, в том числе к дистанционной работе.

В частности, рекомендуется установить начало рабочего дня в 10:00 или более позднее время для работников следующих сфер: • оптовая и розничная торговля; • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; • почтовая и курьерская деятельность; • временное размещение и организация питания;адап • страховая деятельность; • образование; • оказание социальной помощи; • искусство, спорт, развлечения и отдых.

Согласно документу, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

• загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 %;

• среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 %;

• показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 %.

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Решение об ужесточении карантина будут принимать местные власти по представлению главного государственного санитарного врача региона. В таком случае ограничения могут вводиться относительно:

• проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий;

• деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

• осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

• перевозки пассажиров метрополитеном;

• посещения учреждений дошкольного образования;

• работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры;

• деятельности учреждений питания.