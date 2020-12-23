Кабинет Министров на заседании в среду поддержал концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

“Эта концепция ляжет в основу при разработке Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской. Так, в начале говорится о подконтрольной Правительству территорию. Сейчас мы имеем пространство для эксперимента и создания оснований для того, чтобы международное сообщество начало рассматривать будущую Стратегию экономического развития в начале этого региона, а затем и других регионов Украины, как составляющую собственной экономической политики”, – отметил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Он добавил, что до 2014 года Донецкая и Луганская области были чрезвычайно мощными индустриальными и аграрными регионами. Но в результате вооруженной агрессии Российской Федерации эти территории были разрушены.

Резников также подчеркнул, что на минимальное экономическое восстановление Донецкой и Луганской областей понадобится около 20 млрд долларов.

“Эти цифры ориентировочные, но единственное, что понятно уже сейчас – они астрономические и решить эти проблемы за счет средств госбюджета, доноров или очередных кредитов – невозможно. На это способны только инвесторы”, – пояснил вице-премьер.

Подход концепции будущей Стратегии базируется на создании возможностей и стимулов для инвестиций через:

Определение территорий и кластеров приоритетного развития;

Введение налоговых стимулов в виде направления части прибыли предприятий на реинвестирование в собственное развитие;

Распространение стандартов международных коммерческих арбитражей;

Страхование военно-политических рисков;

Развитие инфраструктуры.

Концепция была поддержана с учетом доработки в течение одного дня технико-юридических правок совместно с Минфином и Минэкономики.