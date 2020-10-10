Такое решение было принято на заседании 9 октября, о чем сообщил в Facebook представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
“Выход из соглашения освободит Украину от выполнения формальных обязательств.., и будет способствовать активизации процесса заключения двусторонних соглашений между Украиной и другими государствами, с учетом современных направлений в сфере борьбы с нелегальной миграцией, и урегулированию вопросов реадмиссии”, – отметил Мокан.
Согласно пояснительной записке к документу, в случае выхода из этого соглашения национальные интересы Украины в отношениях с государствами СНГ в сфере борьбы с незаконной миграцией не пострадают.
Так, с момента ратификации этого соглашения нашей страной его положения по возврату (передаче) незаконных мигрантов не применялись (поскольку статьей 5 документа определено, что незаконные мигранты, которые были обнаружены на территории одной из сторон, подлежат депортации в государства выезда, если иное не предусмотрено международными договорами).
В том случае, если незаконные мигранты прибыли на территорию одной из сторон с территории другой стороны, то их передача осуществляется в соответствии с отдельными договоренностями сторон в этой области.
СПРАВКА. Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать сотрудничество между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.
СНГ было основано главами РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), Беларуси и Украины путем подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) “Соглашения о создании Содружества Независимых Государств” (известно как Беловежские соглашения).
В документе, состоявшем из преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращает свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако стороны договорились об образовании Содружества Независимых Государств.
- В мае 2018 года пятый президент Петр Порошенко сообщил, что Украина пересмотрит все заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) международные соглашения и выйдет из тех, которые не отвечают национальным интересам страны. Впоследствии Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией.
- Нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что считает СНГ (Содружество Независимых Государств) “клубом неудачников”, который “ни на что не способен”.
- В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.