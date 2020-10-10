Кабинет Министров Украины согласовал проект закона о выходе нашей страны из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией и проект соответствующего распоряжения КМУ.

Такое решение было принято на заседании 9 октября, о чем сообщил в Facebook представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

“Выход из соглашения освободит Украину от выполнения формальных обязательств.., и будет способствовать активизации процесса заключения двусторонних соглашений между Украиной и другими государствами, с учетом современных направлений в сфере борьбы с нелегальной миграцией, и урегулированию вопросов реадмиссии”, – отметил Мокан.

Согласно пояснительной записке к документу, в случае выхода из этого соглашения национальные интересы Украины в отношениях с государствами СНГ в сфере борьбы с незаконной миграцией не пострадают.

Так, с момента ратификации этого соглашения нашей страной его положения по возврату (передаче) незаконных мигрантов не применялись (поскольку статьей 5 документа определено, что незаконные мигранты, которые были обнаружены на территории одной из сторон, подлежат депортации в государства выезда, если иное не предусмотрено международными договорами).

В том случае, если незаконные мигранты прибыли на территорию одной из сторон с территории другой стороны, то их передача осуществляется в соответствии с отдельными договоренностями сторон в этой области.

СПРАВКА. Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать сотрудничество между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.

СНГ было основано главами РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), Беларуси и Украины путем подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) “Соглашения о создании Содружества Независимых Государств” (известно как Беловежские соглашения).

В документе, состоявшем из преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращает свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако стороны договорились об образовании Содружества Независимых Государств.