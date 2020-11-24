В 2021 году учителям не повысят зарплаты на 20-70%, как ожидалось. Этот процесс перенесли минимум на год.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что 23 ноября Кабмин внес изменения в июльское постановление за 2019 год о повышении зарплат учителям. Действие этого документа приостановили до 31 декабря 2021 года.

Так, до 2022 года отложили принятые правительством изменения схемы должностных окладов, которые были утверждены постановлением и должны были вступить в силу с 1 января 2021 года.

Также исключается зафиксированный коэффициент повышения заработной платы в соответствии с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц на 2021 год. К слову, заработная плата учителей в 2021 году должна была составлять 3 прожиточных минимума, в 2022 году – 3,5, а в 2023 году – 4.

Временный глава МОН Сергей Шкарлет объяснил, что в проекте бюджета на 2021 год не заложено финансов на повышение зарплат учителям.

“В проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. Итак, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе отрасли образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%”, – сообщил Шкарлет.