Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По словам Шмыгаля, в экономической совет войдут ведущие специалисты и ученые.
“Задачей этого органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития”, – заявил глава правительства.
Возглавит Совет экономического развития сам Премьер.
- Кабинет Министров Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5 % до 11,6 %.