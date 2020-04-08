Кабинет Министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединит усилия государственной власти и экспертной среды.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, в экономической совет войдут ведущие специалисты и ученые.

“Задачей этого органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития”, – заявил глава правительства.

Возглавит Совет экономического развития сам Премьер.