Кабинет Министров Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5 % до 11,6 %.

Об этом свидетельствует постановление Правительства №253, опубликованное на “Урядовом портале”.

Этим документом вносятся изменения в ранее принятое постановление № 555 “Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы”.

Согласно обновленному прогнозу, уровень инфляции (индекс потребительских цен в соотношении декабрь к декабрю предыдущего года) составит 11,6 %.

Безработица ожидается на уровне 9,4 %. Среднемесячная заработная плата работников (брутто) прогнозируется на уровне 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится более чем на 4% по сравнению с прошлогодним показателем.

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Стоит отметить, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о росте инфляции на 2,9 % (до 8,7 %). А в Министерстве развития экономики прогнозировали, что рост цен на потребительском рынке “только временно ускорится до 8,7 % (по сравнению с 5,5 % в предыдущем прогнозе), и уже в следующем году вернется к целевым 5 %”.

При этом среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 29,5 грн за доллар (по сравнению с 27 грн за доллар США, прогнозируемыми в октябре 2019 года).

По состоянию на октябрь 2019 года показатели инфляции по базовому прогнозу Минэкономики (сценарий 1) на следующие 3 года составляли: 5,5% – 2020 год, 5,3% – 2021, 5,1% – 2022.

А по оптимистическому прогнозу (сценарий 2): 5,8 % – 2020 год, 5,0 % – 2021 и 2022. Об этом, в частности, писал уже бывший министр экономики Тимофей Милованов.