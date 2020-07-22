Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Я уже говорил, что вопрос этот (создание министерства, – ред.) давно назрел – это была наша стратегия и обещание еще в начале создания Правительства. И важно сегодня расставить правильные приоритеты: это должны быть новые подходы к развитию промышленности путем формирования единой государственной политики и стратегии, это должен быть приоритет оборонной и высокотехнологичной отрасли, это имеет значительный потенциал в Украине. Поэтому сегодня мы официально дадим старт созданию нового министерства”, – заявил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.
Возглавит новое Министерство Уруский Олег.
Уруский, в свою очередь, отметил, что создание нового ведомства позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет и развитие регионов.
- 16 июля Верховная Рада назначила бывшего главу Государственного космического агентства Украины, бывшего первого заместителя министра промышленной политики Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.