Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Я уже говорил, что вопрос этот (создание министерства, – ред.) давно назрел – это была наша стратегия и обещание еще в начале создания Правительства. И важно сегодня расставить правильные приоритеты: это должны быть новые подходы к развитию промышленности путем формирования единой государственной политики и стратегии, это должен быть приоритет оборонной и высокотехнологичной отрасли, это имеет значительный потенциал в Украине. Поэтому сегодня мы официально дадим старт созданию нового министерства”, – заявил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

Возглавит новое Министерство Уруский Олег.

Уруский, в свою очередь, отметил, что создание нового ведомства позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет и развитие регионов.