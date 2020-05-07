Кабинет Министров Украины уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченной по защите государственного языка (языкового омбудсмена).

Соответствующее распоряжение обнародовано на официально сайте Правительства.

Монахова была уволена по собственному желанию.

“Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию”, – говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что Кабмин назначил Монахову языковым омбудсменом в ноябре 2019 года. До этого она работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” (статья 49).

Основными задачами языкового омбудсмена являются: защита украинского языка как государственного; защита права граждан Украины на получение информации и услуг в сферах общественной жизни на государственном языке; устранение препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.

Кроме того, языковой омбудсмен:

– обеспечивает мониторинг исполнения законодательства о государственном языке и государственных целевых программ;

– рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия и бездействие органов власти по соблюдению требований законодательства о госязыке;

– направляет в ряд госорганов представления о проведении служебных расследований и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о государственном языке;

– составляет протоколы и применяет взыскания.