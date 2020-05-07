Соответствующее распоряжение обнародовано на официально сайте Правительства.

Монахова была уволена по собственному желанию.

“Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию”, – говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что Кабмин назначил Монахову языковым омбудсменом в ноябре 2019 года. До этого она работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

Фото: из открытых источников

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” (статья 49).

Основными задачами языкового омбудсмена являются: защита украинского языка как государственного; защита права граждан Украины на получение информации и услуг в сферах общественной жизни на государственном языке; устранение препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.

Кроме того, языковой омбудсмен:

– обеспечивает мониторинг исполнения законодательства о государственном языке и государственных целевых программ;

– рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия и бездействие органов власти по соблюдению требований законодательства о госязыке;

– направляет в ряд госорганов представления о проведении служебных расследований и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о государственном языке;

– составляет протоколы и применяет взыскания.

  • 24 апреля стало известно, что Татьяна Монахова написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию. По ее словам, из-за пробелов в законодательстве и бездействия Кабинета Министров ей так и не удалось создать секретариат уполномоченного по вопросам языка. Без этого казначейство не выделяет финансирование и не платит ей зарплату.