Кабинет Министров Украины утвердил государственную стратегию регионального развития на семь последующих лет: с 2021-го по 2027 годы.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Правительства.

Данный документ подготовило Министерство развития общин и территорий Украины (при участии Министерства цифровой трансформации).

Согласно сообщению на сайте Правительства, стратегия должна создать “основу для развития Украины на следующие 7 лет”, “будет способствовать экономическому росту Украины и развитию информационного общества”.

Стратегия будет реализована в два этапа: первый 2021-2023 годы и второй 2024-2027 годы.

Что предусматривает стратегия

Как объяснил на заседании министр развития общин Алексей Чернышов, в стратегии обозначены тенденции и основные проблемы социально-экономического развития регионов Украины (в контексте общегосударственных вызовов). Кроме того, предусмотрено финансирование мероприятий такой стратегии.

Среди новшеств Чернышев назвал то, что центральными объектами региональной политики будут различные типы функциональных территорий (решено отойти от привычной привязки к границам административно-территориальных единиц – области, района, села, города).

В качестве ключевых вызовов в региональном развитии Украины определены:

• углубление демографического кризиса;

• война на Донбассе и временная оккупация территорий Украины;

• слабость публичных институтов;

• низкий уровень конкурентоспособности регионов;

• ухудшение качества человеческого капитала;

• несоответствие инфраструктуры современным нуждам человека и экономики;

• изменение климата и ухудшение экологической ситуации;

• коронавирусный кризис.

В стратегии определены три приоритета регионального развития: территориальная сплоченность; экономическое развитие отдельных территорий и регионов; развитие общества и доступность качественных услуг.

Среди прочего, стратегия содержит более 60 задач цифровой трансформации. Приоритетными целями являются:

• Повышение уровня цифровой грамотности населения (до 2023 года – до 55 %).

• Обеспечение беспрепятственного доступа к высокоскоростному Интернету всех населенных пунктов (в первую очередь сельских и малых городов) и социальных учреждений. Планируется охват территорий областей мобильными сетями 4G до 2023 года на уровне 90 % населения.

• Предоставление возможности получения электронных услуг через смартфон.

• Внедрение электронного документооборота.

• Обеспечение электронного взаимодействия между национальными реестрами, реестрами органов местного самоуправления.

• Перевод приоритетных публичных услуг в электронную форму.

• Внедрение региональными органами власти открытых данных.

• Развитие инструментов электронной демократии.

Помимо этого, предусмотрено внедрение системы электронного приема документов; обеспечение возможности обращения за услугами сферы социальной защиты через онлайн-сервисы; внедрение системы электронных очередей.

Кроме того, предполагается создание электронной образовательной системы, внедрение на всех уровнях образования современных учебных программ для эффективного формирования современных цифровых навыков и внедрения новых профессий и тому подобное.

Как проинформировали в Министерстве развития общин, в рамках стратегии предусмотрен ряд целей и задач для восстановления и развития территорий Донецкой и Луганской областей, пострадавших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Также предусмотрены задачи для усиления интегрирующей роли городских агломераций, что “являются территориями концентрации населения, капитала и бизнеса, а также центрами притяжения для окружающих территорий”. В то же время планируется усиливать использование потенциала малых и средних городов.

Для развития сельских территорий предполагается работа по развитию малого и среднего предпринимательства, диверсификация сельскохозяйственного производства, восстановление традиционных местных ремесел.

При участии всех министерств планируется разработать План мероприятий по реализации данной госстратегии.

(На видео – с 23:00)