Ситуация с коронавирусом довольно серьезная, и да, она заслуживает нашей бдительности и внимания. Но нескончаемая информация о мерах предосторожности и предупреждениях, будь то прямо из CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний в США) или какого-либо рециркулированного, сомнительного источника в Facebook, может серьезно повлиять на психическое здоровье.

Когда осторожность становится чрезмерной реакцией? Как оставаться в курсе, когда слишком много информации? Об этом говорится в материале CNN.

Сократите свои источники информации

“Существует масса информации. Задача состоит в том, чтобы определить, какая информация является точной”, – говорит Линн Бафка, заместитель исполнительного директора по исследованиям и политике Американской психологической ассоциации.

Она предлагает предпринимать следующие шаги:

Найдите несколько источников, которым вы доверяете, и придерживайтесь их.

Выберите один национальный или международный источник, такой как CDC (в США), и другой местный или национальный источник, чтобы вы могли знать, что происходит в вашем регионе.

Ограничьте частоту ваших обновлений в ленте соцсетей. Ситуация может быстро меняться, но это не значит, что вам нужно зависать при каждом обновлении.

“Подумайте об этом так: если к вам приближается торнадо, тогда вам нужна информация как можно скорее. Коронавирус не является торнадо. А это означает, что следует отключить постоянные уведомления от новостных сайтов или социальных сетей”.

Урезайте источники информации.

“Постарайтесь привыкнуть к тому, что вам не нужно знать каждую мелочь”, – говорит Буфка. Она рекомендует откладывать телефон подальше, чтобы не испытывать желание постоянно сидеть в соцсетях. Буфка говорит, что она оставляет свой телефон на зарядной станции, когда возвращается домой. Поэтому у нее нет соблазна постоянно прокручивать ленту новостей.

Читайте также: Пережила ли Япония вспышку коронавируса или она еще впереди

Назовите свои страхи

Пандемия является довольно абстрактным страхом, поэтому важно сесть и по-настоящему обдумать, какие конкретные угрозы вас беспокоят. Как вы думаете, вы заразитесь коронавирусом и умрете?

“Страх смерти затрагивает один из наших основных экзистенциальных страхов. Но вы должны подумать о том, каков ваш страх и насколько он реалистичен. Мы склонны переоценивать вероятность того, что что-то случится, и мы склонны недооценивать нашу способность справляться с этим”, – говорит Бафка.

Учитывайте свой личный риск и вероятность того, что вы действительно соприкоснетесь с вирусом.

Конечно, могут быть другие, более реалистичные страхи.

“Некоторые люди могут беспокоиться о том, что произойдет, если их переведут на карантин, или они не смогут работать. Они задаются вопросом, получат ли они доступ к продуктам. Опять же, у людей больше возможностей справляться с трудностями, чем они думают. Придумайте план. Рассмотрите варианты, если вы не можете ходить на работу. У вас есть сбережения? У вас есть поддержка?” – говорит Бафка.

Читайте также: Свитолина с бойфрендом сняли шутливое видео о боязни коронавируса

Думайте о других

В период тревоги можно подумать о том, как вы можете помочь другим, которые явно могут пострадать от заболевания больше, чем вы.

Работники сферы обслуживания, медицинские работники, работники ресторанов или индустрии развлечений могут оказаться без средств существования или вынуждены подвергаться непропорциональной опасности. “Нам важно подумать о том, как поддержать этих людей. Как мы можем поддержать тех, у кого меньше возможностей?” – говорит Бафка.

Ищите поддержку, но делайте это с умом

Если вы хотите встретиться с другом, чтобы обсудить новости о коронавирусе или планы на случай непредвиденных обстоятельств в вашей семье, постарайтесь не создавать эхо-камеру – ситуацию, в которой определенные идеи, убеждения усиливаются или подкрепляется путём передачи сообщения или его повторением внутри закрытой системы (круг единомышленников, субкультура).

“Если вы перегружены страхами и информацией, не обязательно идти к кому-то с таким же уровнем страха. Ищите кого-то, кто смотрит на это по-другому, кто может дать несколько советов”, – говорит Бафка.

Если вы не можете справиться со своими тревогами, вам понадобиться профессиональная помощь.

Обратите внимание на основные потребности

Не зацикливайтесь на размышлениях о коронавирусе, чтобы не забывать собственном здоровье.

“В периоды стресса мы склонны сводить к минимуму важность того, чему действительно должны уделять больше внимания”, – говорит Бафка.

Убедитесь, что вы:

Достаточно спите;

Правильно питаетесь;

Регулярно гуляете;

Не забываете о физических нагрузках;

Медитация, йога и другие практики помогут сосредоточиться и удержать ум от блуждания в темноте, а иногда и иррационально неизвестного;

Не наказывайте себя за излишнее беспокойство

Не позволяйте чувству вины быть спутником вашей тревоги.

Люди склонны беспокоиться или чувствовать себя тревожно.

Эксперты в области здравоохранения отмечают, что в беседе с ребенком о коронавирусе важно признать его страх и сказать, что понимаете его чувства.

Важность всего сказанного в том, чтобы работать над пониманием и контекстуализацией своих страхов, чтобы они не мешали жить полноценной жизнью.