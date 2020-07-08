Малярия – это тяжелое инфекционное заболевание, симптомами которого являются приступы лихорадки, повышение температуры тела, анемия. Возбудителем болезни являются малярийные плазмодии, которые попадают в организм человека через укусы комаров рода – Anopheles.

#Буквы рассказывают о симптомах и профилактике заболевания.

По данным ВОЗ, в мире каждые две минуты от малярии умирает один ребенок; каждый год регистрируется более 200 миллионов новых случаев заболевания.

Факты о малярии

Из пяти видов паразитов, вызывающих малярию у людей, смертельным является P. falciparum. Первые симптомы малярии – повышение температуры тела, головная боль и озноб – обычно появляются через 10–15 дней после укуса комара. Если человека не лечить, то зачастую он умирает. В 2017 г. малярией заболели 219 миллионов человек в 87 странах. Но около 90% случаев заболевания и смертей приходится на страны Африки к югу от Сахары. Также подвергаются значительному риску жители Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья, Западной части Тихого океана и стран Америки. Наиболее уязвимая группа – дети до 5 лет. По данным ВОЗ, в 2017 г. от малярии умерло 266 000 детей, не достигших пятилетнего возраста, что составило 61 % всех случаев смерти от малярии во всем мире. Высокий риск заболевания у беременных. Малярия повышает риск возникновения анемии у матери и плода, мертворождения, самопроизвольного прерывания беременности, рождения ребенка с низкой массой тела и смерти младенца. ВОЗ рекомендует использовать обработанные инсектицидами противомоскитные сетки там, где есть повышенный риск заболевания малярией. Ранняя диагностика и лечение малярии позволяют предотвратить развитие тяжелых форм заболевания и избежать летального исхода. На сегодняшний день существуют эффективные методы лечения в отношении всех видов малярийных паразитов, выявленных в мире, и в целом непосредственная угроза устойчивости к противомалярийным препаратам остается низкой.

Передача инфекции

Малярия передается через укусы самок комаров Anopheles. Существует более 400 различных видов комаров Anopheles; около 30 видов являются переносчиками малярии. Все значимые виды переносчиков кусают в сумерках и на рассвете.

Передача инфекции зависит от особенностей климата: осадки, температура и влажность. Передача инфекции является сезонной и достигает пика во время сезонов дождей и сразу же после них. Эпидемии могут возникать, когда люди со слабым иммунитетом попадают в районы с интенсивной передачей малярии. В зоне риска беженцы.

У человека при длительном воздействии может выработаться частичный иммунитет к малярии. Важно отметить, что такой иммунитет лишь уменьшает риск развития тяжелой болезни.

Заражение

После укуса комара, кровь доставляет паразита в печень, где он вызревает и размножается, в результате чего разрушает эритроциты печени и всего организма.

Малярия протекает циклически – обострение заболевания длится от 6 до 10 часов. После этого температура тела снижается, происходит сильное потоотделение и наступает глубокий сон (от 2 до 5 часов). Повторное обострение симптомов наступает через 48-72 часа.

Малярия лечится только стационарно!

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Симптомы

Лихорадка;

озноб;

головная боль;

увеличение размеров селезёнки и печени;

потоотделение;

диарея;

боль в суставах;

повышенная температура тела;

рвота;

анемия;

сыпь;

дисфункция сердца.

Осложнения:

Сердечная недостаточность;

отек мозга;

малярийная кома;

острая почечная недостаточность;

психические расстройства;

поражения паразитами печени и мозга.

Профилактика

ВОЗ рекомендует использовать обработанные инсектицидом противомоскитные сетки и распыление инсектицидов остаточного действия внутри помещений.

За две недели перед поездкой в страны, где есть высокий риск заразиться, следует сделать вакцинацию. Это единственный способ себя уберечь!

Комары откладывают яйца в водоемах: следует избегать зарослей, затопленных местностей со стоячей водой.

Малярия в Украине не циркулирует. Все известные случаи – завезенные!

От малярии умерли: Чингисхан, Александр Македонский, король гуннов Аттила, святой Августин, Данте Алигьери, Христофор Колумб, Оливер Кромвель, лорд Байрон.

Археологи нашли старейшие окаменелости комаров с остатками малярийных паразитов, возраст которых составляет 30 миллионов лет.