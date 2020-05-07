В мае, с приходом тепла, начинается сезон клещей – опасных насекомых, которые переносят инфекции. Ежегодно растет количество украинцев, которые заразились инфекционными заболеваниями вследствие укусов клещей, потому важно напомнить – как от них защититься.

#Буквы предлагают семь советов.

Ежегодно около 20 тысяч украинцев страдают от укусов клещей. Если укус не выявить вовремя и позволить клещу попасть под кожу, то это грозит энцефалитом и болезнью Лайма (боррелиоз). Последняя может поражать нервную и сердечно-сосудистую системы, суставы и опорно-двигательный аппарат, привести к инвалидности.

Как правило, наиболее высокая вероятность подцепить клеща – в лесу, но не в городском парке. При этом, стоит помнить, что укуса клеща может пострадать не только человек, но и его питомец.

В большинстве случаев клеща можно обнаружить на таких участках тела: под мышками, в ушах и около ушей, на шее, внутри пупка, на сгибах коленей и локтей, в волосах и у них, между ног, вокруг талии. Чтобы присосаться к телу, клещу необходимо около двух часов, потому если сразу же после отдыха или прогулки принять душ, вероятность того, чтобы насекомое осталось на теле незамеченным – минимизируется.

Как избежать укусов клещей: советы

1. На природу желательно одевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами, кепку, панамку, косынку и тому подобное. На светлой одежду увидеть клеща гораздо проще.

2. Каждые 2 часа прогулки осматривайте себя и детей, чтобы обнаружить клещей. Именно столько времени необходимо насекомому, чтобы плотно присосаться к телу.

3. Место для привалов на природе освободите от сухой травы, ветвей, хвороста в радиусе 20-25 м. Клещи могут обитать в таких местах даже чаще, чем на лесных деревьях.

4. При возвращении домой, сразу снимите и тщательно осмотрите одежду, постирайте и прогладьте ее. Также следует немедленно принять душ.

5. Проверьте вещи, которые принесли с прогулки (подстилки, сумки и т.д.).

6. Если на природу брали домашнего любимца – его также следует осмотреть на наличие клещей. Животные точно также могут стать объектом для клещей, как и люди.

7. Используйте для защиты от клещей специальные средства, чаще всего это – аэрозоли, отпугивающие клещей.

Что делать, если укусил клещ

Если же клещ все-таки укусил, то есть несколько способов, как его достать.

Самый простой и безопасный – обратиться за медицинской помощью. Там вредителя правильно вытянут, обработают место укуса, а также передадут в лабораторию для анализа.

Если же возможности обратиться к специалисту нет, то клеща как можно скорее нужно убрать самостоятельно, но потом все равно показаться врачу. Как правило, место, к которому присосался клещ, смазывают небольшим количеством растительного масла (но это делать не обязательно) и начинают доставать вредителя подручными средствами. Его можно попытаться вытащить ниткой, пинцетом, специальным медицинским крючком (продается в аптеке).

После того как клеща извлекли – место укуса нужно обработать спиртом.

Вариант 1. Обернуть пальцы марлевой салфеткой и пытаться достать клеща, расшатывая со стороны в сторону.

Вариант 2. Воспользоваться пинцетом или петлей из нити, которую нужно закрепить между хоботком клеща и кожей человека, и медленно вытянуть насекомое вместе с хоботком.

Важно понимать, что клеща нельзя просто раздавить, так как возбудители внутри его организма могут попасть на открытую рану человека и вызвать инфекционное заболевание.

Как узнать, был ли клещ заразным

После укуса клеща важно узнать – не заразил ли он человека какой-либо инфекцией.

У большинства инфицированных людей на месте укуса клеща через некоторое время возникает красное пятно, которое увеличивается и может достигать в диаметре до 20-30 см и больше. Как правило, это происходит на 2 – 4 день после укуса, но также может проявиться только на 12 – 14 день, а иногда даже через 2 месяца.

В течение двух недель необходимо ежедневно измерять температуру тела.

В таком случае следует немедленно обратиться за помощью к врачу-инфекционисту.