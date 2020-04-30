Covid-19 Украина

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Как жить после карантина — эксперт рассказал об изменениях в медсистеме

Врач и бывший заместитель министра охраны здоровья Александр Линчевский считает, что медицинское сообщество достаточно четко определяет критерии подготовленности к выходу из карантина.

Четверг, 30 апреля 2020, 21:19

Об этом он сказал в интервью #Буквам.

Линчевский подчеркнул, что надо создать действенную сеть, для того, чтобы максимально тестировать всех, кто потенциально может инфицировать других, отправлять их на изоляцию.

“Во-вторых, нужна система мониторинга контактов с инфицированными. В результате дома будет сидеть не десять семей, а одна. Но эффект будет тот же. Сейчас же мы допускаем, что больной может потенциально быть где угодно. А когда тестирование будет действительно массовым, можно будет изолировать дома только часть людей, только тех, кто действительно инфицирован. И третий критерий – подготовка больниц – создание оптимальных условий для того, чтобы всем кто будет госпитализирован,  предоставлялась качественная помощь”, – объяснил он.

Бывший заместитель министра охраны здоровья напомнил, что бывшая и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун подробно писала о выходе из карантина, приводила рекомендации американской медицинской ассоциации.

Она объяснила, что АМА (American Medical Association) определила четыре основных критерия, только при выполнении которых можно планировать ослабление ограничительных мер.

“Выполнение этих задач — железная основа для планирования выхода из карантина и снятия любых ограничений”, – подчеркнула экс-министр.

Эти четыре критерия следующие:

  1. Сведение к минимуму риска передачи вируса SARS-CoV-2, что базируется на основе устойчивых доказательств появления тенденции к уменьшению количества новых случаев инфицирования и смертей.
  2. Надежная, четко отлаженная и обеспеченная  всем необходимым сеть тестирования.
  3. Обеспеченная необходимыми ресурсами и отлаженная система мониторинга и отслеживания контактов.
  4. Больницы и медицинские работники полностью обеспечены необходимыми ресурсами. Это и средства индивидуальной защиты, и необходимое количество оборудования, в частности, аппаратов ИВЛ на количество коек в сети медицинских учреждений.

“В планировании ослабления ограничений  важно обеспечить выполнение этих четырех критериев, а уже после думать обо всем остальном. Если этого нет, планировать снятие  ограничений может быть опасно. Поэтому сейчас выполнение вышеуказанных критериев должно стать безоговорочным приоритетом для Правительства”, – подчеркнула Супрун.

Теги: Коронавирус, Ульяна Супрун, карантин

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