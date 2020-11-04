Об этом сообщает американское издание The Hill.
Руководитель кампании Билл Степьен заявил, что ему не был предоставлен “крайне важный доступ” для наблюдения за открытием бюллетеней во многих местах, из-за чего и был подан иск в суд.
“Сегодня мы подали иск в Мичиганский суд для приостановления подсчета, пока не будет предоставлен доступ. Мы также требуем пересмотреть те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока мы не имели надлежащего доступа”, – говорится в заявлении Степиена.
Примечательно, что иск был подан после того, как кандидат в президенты от демократов Джо Байден опередил Трампа в Мичигане.
Напомним, по состоянию на 20 часов по Киеву в Мичигане посчитаны 96% голосов избирателей. Байден с незначительным отрывом опережает Трампа – 49,6% против 48,7%. Можно ожидать, что отрыв в этом штате будет увеличиваться, поскольку еще считают голоса в Детройте, оплоте демократов.
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