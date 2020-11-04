Кампания президента Дональда Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане пока ей не будет предоставлен доступ для наблюдения за процессом.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

Руководитель кампании Билл Степьен заявил, что ему не был предоставлен “крайне важный доступ” для наблюдения за открытием бюллетеней во многих местах, из-за чего и был подан иск в суд.

“Сегодня мы подали иск в Мичиганский суд для приостановления подсчета, пока не будет предоставлен доступ. Мы также требуем пересмотреть те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока мы не имели надлежащего доступа”, – говорится в заявлении Степиена.

Примечательно, что иск был подан после того, как кандидат в президенты от демократов Джо Байден опередил Трампа в Мичигане.

Напомним, по состоянию на 20 часов по Киеву в Мичигане посчитаны 96% голосов избирателей. Байден с незначительным отрывом опережает Трампа – 49,6% против 48,7%. Можно ожидать, что отрыв в этом штате будет увеличиваться, поскольку еще считают голоса в Детройте, оплоте демократов.