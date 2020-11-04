По состоянию на вечер среды еще 7 штатов не посчитали голоса избирателей. Именно от итогов голосования в этих штатах будет зависеть, кто одержит победу.

#Буквы рассказывают, что происходит в этих штатах, и что нужно кандидатам, чтобы одержать победу.

По состоянию на 20 часов по Киеву Байден поддержку 227 выборщиков, Трамп – 213 выборщиков.

Лидер президентской гонки неизвестен в 7 штатах – Висконсин, Невада, Аризона, Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина.

Байден уже начал опережать Трампа в Мичигане и Висконсине. Ожидается, что он будет лидировать также в Пенсильвании. Этих трех штатов было бы достаточно, чтобы Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

Что касается Джорджии, Северной Каролины, Невады и Аризоны, преимущество в этих штатах могло бы быть своеобразной подушкой безопасности для Байдена, если он проиграет Пенсильванию.

Для Трампа победа в Пенсильвании намного важнее – если Мичиган или Висконсин не станут на его сторону, у него не будет других шансов на победу.

По информации The New York Times, по состоянию на утро среды, 4 ноября, ситуация в упомянутых 7 штатах следующая:

Висконсин

Сейчас посчитаны голоса 98% избирателей, Байден опережает Трампа на 21 тысячу голосов. Так у Байдена 49,4% поддержки, у Трампа – 48,8%.

Невада

В Неваде посчитано 86% голосов, преимущество опять же у Байдена, но отрыв незначительный – 7,6 тысяч голосов. У Байдена 49,3% поддержки, у Трампа – 48,7%.

В этом штате остались неподсчитанными только голоса тех, кто голосовал по почте или досрочно, к чему более склонны демократы.

Избирательные чиновники штата Невады объявили перерыв до 9 утра 5 ноября (21:00 по киевскому времени).

Аризона

Отрыв между кандидатами в традиционно республиканской Аризоне значительный. Демократ Байден опережает противника на 3,4% (51% голосов против 47,6%). Посчитаны пока голоса 86% избирателей.

Избирательные чиновники ожидают, что подсчет бюллетеней закончится в среду вечером (под утро по Киеву).

Мичиган

В Мичигане посчитаны 96% голосов избирателей. Байден с незначительным отрывом опережает Трампа – 49,6% против 48,7%.

Можно ожидать, что отрыв в этом штате будет увеличиваться, поскольку еще считают голоса в Детройте, оплоте демократов.

Когда здесь будут посчитаны голоса – неизвестно, но чиновники обещают, что к вечеру среды (поздней ночи по Киеву) “будет очень четкая, если не окончательная картина”.

Пенсильвания

В Пенсильвании Трамп опережает Байдена на 8% – 53,4 против 45,3. Но в этом штате все не так однозначно. Не посчитано еще 20% голосов, но это голоса тех, кто голосовал по почте.

Продолжается пересчет 1,4 млн заочных голосов, и это не считая бюллетени, которые могут поступить в течение следующих нескольких дней.

Если Байден будет выигрывать с тем же отрывом, с которым он выигрывал до сих пор, он получит еще 800 тысяч голосов. Этого достаточно для того, чтобы он мог продвинуться вперед.

Чиновники ожидают, что голоса будут посчитаны до пятницы.

Джорджия

В Джорджии посчитано 93% голосов. У Трампа 50,3% поддержки, у Байдена 48,5%.

Однако еще не посчитаны голоса в Атланте, где Байден, вероятно, будет иметь достаточно поддержки, чтобы опередить оппонента.

Ожидается, что голоса будут посчитаны к вечеру среды (поздней ночи по Киеву).

Северная Каролина

В Северной Каролине уже посчитано 95% голосов. Фаворитом является Трамп, у которого 50,1% поддержки, у Байдена 48,7%.

Не подсчитаны пока бюллетени, которые были отправлены по почте и доставка которых задерживалась. Ожидается, что большого количества голосов не прибавится.

Подытоживая отметим, что победитель, вероятно, не будет известен пока Невада и Пенсильвания не опубликуют результаты.