Ученые из Lambert Initiative показали, что CBD (природный экстракт каннабиса) не влияет на способность управлять автомобилем, а умеренное употребление THC (один из основных каннабиноидов) вызывает интоксикацию, которая длится до четырех часов.

Об этом говорится на сайте The university of Sydney.

Исследование проводилось под руководством Lambert Initiative по каннабиноидной терапии в Сиднейском университете и в Маастрихтском университете в Нидерландах. Он был опубликован сегодня в престижном журнале Американской медицинской ассоциации.

“Эти результаты впервые указывают на то, что CBD, если его давать без THC, не влияет на способность человека управлять автомобилем. Это отличная новость для тех, кто использует или рассматривает возможность лечения с использованием продуктов на основе CBD”, – говорит доктор Томас Аркелл.

В Австралии и за рубежом наблюдается значительный рост медицинского лечения с использованием продуктов, связанных с каннабисом. Это включает в себя более широкое использование продуктов, содержащих CBD, при таких состояниях, как эпилепсия, беспокойство, хроническая боль и зависимости. Многие доступные в настоящее время продукты также содержат смесь THC и CBD.

В исследовании участвовали люди, которые через вейп вдыхали каннабис, содержащий различные смеси THC и CBD, а затем совершали 100-километровую поездку в контролируемых условиях по общественным шоссе через 40 минут и четыре часа спустя. Каннабис, содержащий в основном CBD, не ухудшал управление автомобилем, в то время, THC или смесь THC/CBD, вызывали легкое ухудшение, которое проходило через четыре часа.

“Поскольку законы о каннабисе меняются во всем мире, юрисдикции борются с проблемой вождения автомобилей при употреблении каннабиса. Эти результаты позволяют получить столь необходимое представление о масштабах и продолжительности нарушений, вызванных различными видами каннабиса, и могут помочь в разработке политики безопасности дорожного движения не только в Австралии, но и во всем мире”, – говорит доктор Аркелл.

“Результаты должны убедить людей, использующих продукты, содержащие только CBD, в том, что они, скорее всего, безопасны для вождения, а также помочь пациентам, использующим продукты с преобладанием THC, понять продолжительность нарушения”, – говорит академический директор Lambert Initiative, профессор Иэн МакГрегор.

В ходе исследования 26 здоровым участникам давали четыре различных типа каннабиса в случайном порядке. Затем качества вождения каждого участника оценивались на дороге в реальных условиях на 100-километровом участке дороги общего пользования в автомобиле с двойным управлением в присутствии инструктора по вождению.

Испытания были проведены в Маастрихтском университете в Нидерландах с использованием хорошо зарекомендовавшего себя научного теста, который измеряет стандартное отклонение положения транспортного средства (SDLP), индекс переплетения полосы движения, поворота и корректировки. SDLP увеличивается под воздействием алкоголя и наркотиков, таких как валиум и стилнокс.

Участникам дали каннабис, содержащий в основном THC, в основном CBD, THC и CBD в комбинации, или плацебо-каннабис (без активных компонентов). Количество употребленного участниками THC было достаточным, чтобы вызвать сильное опьянение.

“С быстро меняющимся отношением к медицинским и немедицинским использованием конопли, вождение под воздействием каннабиса становится важным и несколько спорным вопросом общественного здравоохранения”, – говорит профессор Макгрегор.