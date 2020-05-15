Правительство Канады не спешит с решением относительно открытия границ в условиях пандемии, так как сосредоточено на запуске некоторых секторов экономики.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Los Angeles Times.

Глава правительства отметил, что в Канаде все силы сосредоточены на уменьшении количества инфицированных COVID-19 для перезапуска определенных секторов экономики.

“Важным элементом недопущения второй волны инфицирования, что может быть серьезнее той, которую мы преодолеваем сейчас, станет предотвращение проникновения вируса из-за пределов Канады, как только мы возьмем его под контроль внутри страны. Поэтому мы будем очень осмотрительными в восстановлении международных путешествий (в том числе в США), пока не почувствуем, что пришло время”, – заявил Трюдо.

Канада планирует держать границы закрытыми еще, как минимум, на протяжении шести недель.

В качестве смягчения мер карантина, Канада планирует возобновить некоторую части торговых отношений с США. Ранее торговлю между странами измеряли более миллионом долларов в минуту или 1,2 миллионами рабочих мест в штате Калифорния.

Пограничные ограничения между США и Канадой длятся уже восемь недель. Они могут остаться закрытыми вплоть до 21 июня.

Трюдо выразил обеспокоенность тем, что вирус в американских штатах, граничащих с Канадой, особенно в Вашингтоне, Мичигане и Нью-Йорке, представляют опасность для его граждан.