Об этом сообщает Посольство Канады в Украине.

“Канада реагирует на COVID-19, оказывая поддержку местным гуманитарным фондам для обеспечения гибкой длительной гуманитарной помощи там, где это наиболее необходимо. Вот почему мы выделили 700 тысяч долларов (около $518 тысяч, – ред.) на поддержку гуманитарных усилий в Украине”, – заявили в посольстве.

Там также уточнили, что средства будут выделены Офису ООН по координации гуманитарных вопросов.

Глава украинского представительства Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов Алис Армани Секи поблагодарила Канаду за щедрый взнос.

“Это пожертвование будет критически важным для поддержки наиболее уязвимых слоев населения на востоке Украины, особенно на фоне кризиса COVID-19”, – написала она на своей странице в Twitter.