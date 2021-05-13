Прокуратура Австрії розслідує заяви про кумівство, в тому числі про призначення прихильника партії Томаса Шміда головою австрійської державної холдингової компанії.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Курц заперечує правопорушення зі свого боку.

У середу він заявив, що “сказав комісії правду”, і він не піде у відставку з поста канцлера, і він буде щасливий, якщо його допитає суддя. Глава адміністрації канцлера Бернхард Бонеллі також знаходиться під слідством.

Опозиційні партії звинувачують Курца, голову консервативної Народної партії ÖVP, в тому, що він дає неправдиві відповіді депутатам.

Рішення австрійського прокурора по економічних злочинах і корупції щодо початку розслідування було за серією подій, які відбулися в уряді Курца за останні два роки.

У травні 2019 року його коаліція розпалася, коли крайня права Партія свободи виявилася втягнутою у політичний скандал навколо секретного відео під назвою Ibizagate. Цей скандал також розслідує комісія депутатів.

Канцлер у червні 2020 року під присягою заперечував, що він мав будь-який вплив на те, щоб Шмід отримав високооплачувану посаду. Хоча він вважає Шміда добре кваліфікованим, це рішення було ухвалене радою директорів холдингу Öbag, і він не пам’ятає, щоб підтримував його на цій посаді.

У текстових повідомленнях з телефону Шміда було знайдено листування з канцлером, який сказав: “У будь-якому випадку, ви отримаєте все, що хочете”. А Шмід відповів: “Я такий щасливий :-))) Я люблю свого канцлера”.

За брехню під присягою перед депутатами можна отримати три роки ув’язнення, але Курц сказав, що впевнений, що звинувачення ні до чого не приведуть.