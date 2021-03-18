Про це повідомляє австрійське видання ZackZack.

Так, 4 березня Курц разом з прем’єр-міністром Данії Метте Фредерікса прибув до Ізраїлю на датському державному літаку для обговорення питання вакцинації.

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Для перельоту з Тель-Авіва до Відня він використовував літак Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером OE-IRK. Цим же літаком, за даними журналістів, Фірташ часто користується для перельотів по Європі. Після висадки Курца в Австрії літак OE-IRK попрямував до Києва. Борт належить компанії Avcon Jet AG, яка експлуатує не менше 19 приватних літаків.

В офісі Курца заявили, що літак був замовлений для канцлера, що є “стандартним процесом”.

“Це абсолютно стандартний процес бронювання індивідуальних авіаперельотів через такі компанії, як Avcon Jet. Нам невідомо, кому належить відповідний літак, і це не має значення”, – наводить видання слова представника канцелярії глави уряду Австрії.

При цьому, PR-менеджер Фірташа Даніель Капп підтвердив ZackZack, що літак належить “компанії, яку можна пов’язати з Фірташем, але управляється вона автономно третьою стороною”.

Дмитро Фірташ проживає в Австрії з 2014 року, борючись з американським ордером на екстрадицію, і за цей час, як зазначає ЗМІ, зблизився з австрійською політичною елітою.

Тим часом, олігарх живе на віллі в Відні, що належить Олександру Шютцу, крупному спонсору правлячої Австрійської народної партії Курца.

ZackZack також пише, що колишній лідер партії Майкл Шпінделеггер, який також є колишнім віце-канцлером Австрії, працює в Агентстві олігарха “з модернізації України”, яке існує тільки на папері.

Крім того, в юридичній команді Фірташа працює колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бомдорфер.