Об этом сообщает агентство Reuters.

Два года тому назад Apple достигла стоимости в 1 трлн долларов. Теперь же производитель iPhone стал первой американской публичной компанией, достигшей отметки в 2 трлн долларов.

Акции Apple в среду на некоторое время выросли до 468,65 долларов, что эквивалентно рыночной капитализации в 2,004 триллиона долларов. Впоследствии стоимость акций немного снизилась.

Согласно данным на сайте биржи Nasdaq, сейчас акции стоят более 469 долларов за штуку.

Как сообщает американский телеканал CNN, за последний год акции Apple выросли в цене почти на 60 %.

В марте на фоне пандемии коронавируса, которая повлияла на производство, стоимость компании Apple резко обвалилась и вернулась к уровню в триллион долларов. Впоследствии котировки Apple начали быстро расти.

В данный момент наблюдается рост популярности таких сервисов, как Apple Music, iCloud, Apple TV+ и Apple Arcade. Кроме того, растет ажиотаж в связи с предстоящим выпуском iPhone 12, который, как ожидается, будет иметь возможность подключения 5G.

Стоит отметить, что совет директоров Apple ранее утвердил дробление акций в соотношении четыре к одному, что должно произойти в конце августа. Это сделает ценные бумаги компании более доступными для инвесторов, но не повлияет на общую рыночную капитализацию.

Ранее уровня капитализации в размере 2 трлн долларов смогла достичь лишь нефтяная компания Saudi Aramco (в декабре 2019 года). Однако сейчас ее капитализация снизилась на фоне избытка предложения нефти на рынке и общего падения мировой экономики из-за пандемии.

Другие американские технологические гиганты – Amazon и Microsoft – также постепенно приближаются к отметке в 2 трлн долларов. Их рыночная капитализация сейчас оценивается примерно в 1,6 трлн долларов.

СПРАВКА. Рыночная капитализация компании – это текущая стоимость всех ее акций. Она исчисляется путем умножения количества акций компании, выпущенных в обращение, на их стоимость, что формируется в определенный конкретный момент на фондовом рынке. Размер рыночной капитализации и ее рост часто являются характеристиками успешности компании.