Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

“Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас в Украине”, – сказал он.

При этом уже с 11 мая будет разрешено работать:

летним площадкам заведений общественного питания;

парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты;

магазинам непродовольственных товаров;

библиотекам и музеям;

стоматологическим кабинетам;

нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам;

тренировки в командных видах спорта для профессионалов.

Уточняется, что возобновить работу будет разрешено только тем заведениям и учреждениям, которые смогут дезинфицировать свои помещения, а их сотрудники будут работать в масках. Помимо этого, для каждого посетителя должно быть предусмотрено не менее 10 метров квадратных площади.