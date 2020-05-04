Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
“Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас в Украине”, – сказал он.
При этом уже с 11 мая будет разрешено работать:
- летним площадкам заведений общественного питания;
- парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты;
- магазинам непродовольственных товаров;
- библиотекам и музеям;
- стоматологическим кабинетам;
- нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам;
- тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
Уточняется, что возобновить работу будет разрешено только тем заведениям и учреждениям, которые смогут дезинфицировать свои помещения, а их сотрудники будут работать в масках. Помимо этого, для каждого посетителя должно быть предусмотрено не менее 10 метров квадратных площади.
- В Украине зафиксировали 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев заболевания.