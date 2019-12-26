Каждый пятый украинец намерен праздновать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года.

Так, большинство украинцев будут праздновать Рождество 7 января следующего года – 67,4 % (в 2017 году этот показатель составлял 76 %, в 2018-м – 69 %).

В то же время 20,8 % респондентов сообщили, что будут праздновать как 25 декабря, так и 7 января (в 2018 году данный показатель составлял 17 %).

И только 4,1 % украинцев ответили, что планируют праздновать Рождество только 25 декабря.

Не намерены отмечать этот праздник вообще 5,5 % респондентов (8 % в прошлом году).

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.