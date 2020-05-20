Кембриджский университет в целях предотвращения распространения коронавируса весь следующий год не будет проводить очные лекции.

Об этом пишет Financial Times.

“Учитывая то, что, вероятно, социальное дистанцирование будет по-прежнему требоваться, университет решил, что в течение следующего учебного года не будет очных лекций”, – заявили в учебном заведении.

Лекции будут проводится онлайн, хотя университет рассматривает возможность проведения очных занятий в небольших группах студентов при соблюдении ими социальной дистанции.

Издание отмечает, что эта мера станет шоком для нынешних и новых студентов. На другие британские вузы также оказывается давление с требованием объявить о том, как они планируют преподавать, в связи с тем, что в июне наступает крайний срок, когда выпускники школ страны должны будут решить, где они собираются учиться дальше.