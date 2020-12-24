KFC представила консоль для игр со встроенной печкой для курицы: видео

Игровое подразделение KFC Gaming представило собственную игровую приставку KFConsole, которую они создали вместе с командой Cooler Master.

Об этом сообщается на сайте консоли.

Консоль представляет собой мини-ПК Intel NUC, выполненный в виде фирменного ведерки KFC. Внутри консоли расположена жаровня для подогрева курицы. Разработчики утверждают, что гриль является частью системы охлаждения, которая специально создана для отвода тепла.

“Используя системы естественного тепла и воздушного потока, теперь вы можете сосредоточиться на игровом процессе и наслаждаться горячей, хрустящей курицей между раундами”, – говорится в описании консоли.

Фото: KFC Gaming

Приставка получила топовый процессор Intel Nuc 9 Extreme Compute Element, видеокарту, что меняется, от Asus и два SSD на один терабайт от Seagate. Консоль способна выдавать картинку в 4K с частотой до 240 кадров в секунду.

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

Цена и дата выхода устройства пока не объявлены.