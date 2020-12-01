Об этом сообщает издание Deadline.
Писатель Чарли Брукер специализируется на антиутопических историях, поэтому 2020-й год, который стал началом пандемии, идеально подходит для создания новой ленты.
Фильм выйдет на Netflix, а главную роль в нем сыграет Хью Грант. Пока компания не разглашает деталей будущего фильма, но участие культового актера обрекает ленту на успех.
Инсайдеры сообщают, что Грант сыграет “противного старика в парике”. Брукер при написании сценария пытался отойти от депрессивных сюжетов и добавил немного юмора.
- Популярная актриса, известная по роли в сериале “Американская история ужасов”, Таисса Фармига ошеломила поклонников новостью о своей тайной свадьбе. Так, 26-летняя Фармига тайно вышла замуж за 37-летнего режиссера Хедли Кляйна. Свадьбу пара отгуляла еще 8 августа, но тщательно скрывала свое счастье.