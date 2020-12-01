Известный голливудский актер Хью Грант сыграет в псевдодокументальном фильме про 2020-й год. Автором идеи ленты стал создатель сериала-антологии “Черное зеркало" Чарли Брукер.

Об этом сообщает издание Deadline.

Писатель Чарли Брукер специализируется на антиутопических историях, поэтому 2020-й год, который стал началом пандемии, идеально подходит для создания новой ленты.

Фильм выйдет на Netflix, а главную роль в нем сыграет Хью Грант. Пока компания не разглашает деталей будущего фильма, но участие культового актера обрекает ленту на успех.

Инсайдеры сообщают, что Грант сыграет “противного старика в парике”. Брукер при написании сценария пытался отойти от депрессивных сюжетов и добавил немного юмора.