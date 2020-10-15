Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В красной зоне оказались:

  • города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
  • Славянский район Донецкой области;
  • город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • город Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;
  • город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
  • города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
  • город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
  • город Полтава Полтавской области;
  • города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
  • город Сумы и Сумской район Сумской области;
  • города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастырский районы Тернопольской области;
  • города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городоцкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
  • города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
  • города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Эти эпидемические уровни будут действовать в течение 14 дней. С 19 октября в этих населенных пунктах будут действовать определенные ограничения.

Запрещается:

  1. работа общественного транспорта;
  2. посещение учебных заведений;
  3. посещения заведений сферы культуры, кинотеатров;
  4. деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов;
  5. посещения заведений торгового и бытового обслуживания населения;
  6. работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
  7. плановые госпитализации в больницах.

Регион попадает в “красную зону”, если в нем фиксируется всплеск заболеваний – более 320 больных на 100 тыс населения в течение 14 дней, загруженность коек более 75%, не учитывая в детских и родильных отделениях.

Харків і Полтава опинилися в «червоній» зоні: як обмеження діятимуть

  • Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года, усилив ограничения. При этом были изменены критерии определения эпидемиологической ситуации в регионах, в зависимости от которой регионы относят к “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” или “красной” карантинной зоны.