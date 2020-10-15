В четверг, 15 октября, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Украине обновили карантинные зоны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В красной зоне оказались:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;

город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

город Сумы и Сумской район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастырский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городоцкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Эти эпидемические уровни будут действовать в течение 14 дней. С 19 октября в этих населенных пунктах будут действовать определенные ограничения.

Запрещается:

работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; посещения заведений сферы культуры, кинотеатров; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов; посещения заведений торгового и бытового обслуживания населения; работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; плановые госпитализации в больницах.

Регион попадает в “красную зону”, если в нем фиксируется всплеск заболеваний – более 320 больных на 100 тыс населения в течение 14 дней, загруженность коек более 75%, не учитывая в детских и родильных отделениях.