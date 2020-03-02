Заявитель в обоих случаях указывает на разницу в данных деклараций чиновников за 2017 м и 2018 год и предполагает, что те могли скрыть доходы от продажи паркоместа (Каско) и на выплату кредита за имущество во Франции (Рябошапка).

В частности, касательно Рябошапки Шевченко отмечает, что нынешний руководитель офиса генпрокурора указал в декларациях 2015-2018 гг наличие имущества во Франции и выплату за него кредита. В декларации за 2018 указано, что по кредиту выплачено 552,4 тысячи евро. Всего по подсчету Шевченко расходы семьи Рябошапки составляли в тот год с приобретением автомобиля больше 18 миллионов гривен, тогда как совокупный доход семьи составил 5,3 миллиона. То есть расходы превысили доходы на 13 миллионов гривен.

Поэтому Шевченко считает, что Рябошапка совершил уголовное преступление, предусмотренное статьей 361-1 УК – декларирование недостоверной информации, то есть представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины “О предотвращении коррупции”.

По Касько Шевченко отметил, что в его декларации за 23 мая 2017 года указано владение им паркоместом и автомобилем TOYOTA, а в декларации за 2018 они отсутствуют. Также информация об их возможной продаже не указана в 11 разделе декларации, где должны быть отмечены сделки, говорится в заявлении.

Поэтому Шевченко просит внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о возможных нарушениях закона Красько и Рябошапкой.