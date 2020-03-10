Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

“Друзья! Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5 тыс. Тест-системы распространят по 7 определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус”, – написал Кличко.

Он добавил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели.

“Мы установим его в аэропорту им. Сикорского и “Борисполе”, – сказано в сообщении.