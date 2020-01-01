Об этом сообщается на сайте European best destinations (EBD).

1 место

Лидером списка является елка в Вильнюсе, Литва. Ее высота 27 метров, состоит она из 6 тыс. ветвей. Украшают новогоднюю ель 5 км гирлянд.

2 место – Прага

Портал называет пражскую елку романтичной.

3 место – Страсбург, Франция

Портал отмечает, что Страсбург является одним из идеальных мест для празднования Рождества и Нового года.

4 место – Кельн, Германия

Рождественская ярмарка на площади где установлена елка считается одной из самых красивых в Европе.

5 место – Киев

“Столица Украины – идеальное место для путешественников, ищущих аутентичность, снег, традиции. В Киеве есть не один, а несколько рождественских базаров. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе на Софийской площади. Это настоящее дерево, украшенное десятками километров гирлянд. Рождественский рынок открыт для посетителей с 19 декабря по 13 января”, – сообщает портал.

6 место – Рим, Италия

7 место – Вена, Австрия

8 место – Будапешт, Венгрия

9 место – Инсбрук, Австрия

10 место – Брюссель