Об этом сообщается на сайте European best destinations (EBD).
1 место
Лидером списка является елка в Вильнюсе, Литва. Ее высота 27 метров, состоит она из 6 тыс. ветвей. Украшают новогоднюю ель 5 км гирлянд.
2 место – Прага
Портал называет пражскую елку романтичной.
3 место – Страсбург, Франция
Портал отмечает, что Страсбург является одним из идеальных мест для празднования Рождества и Нового года.
4 место – Кельн, Германия
Рождественская ярмарка на площади где установлена елка считается одной из самых красивых в Европе.
5 место – Киев
“Столица Украины – идеальное место для путешественников, ищущих аутентичность, снег, традиции. В Киеве есть не один, а несколько рождественских базаров. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе на Софийской площади. Это настоящее дерево, украшенное десятками километров гирлянд. Рождественский рынок открыт для посетителей с 19 декабря по 13 января”, – сообщает портал.
6 место – Рим, Италия
7 место – Вена, Австрия
8 место – Будапешт, Венгрия
9 место – Инсбрук, Австрия
10 место – Брюссель
- В День святого Николая, уже по традиции, зажигаются главные елки большинства украинских городов. #Буквы собрали самые яркие фото новогодних красавиц.