Пять областных центров Украины – столица Киев, Тернополь, Северодонецк, Винница и Херсон, близки к переходу в "красную" зону карантина.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он проинформировал, что в “красную” зону уже попали 13 областных центров: Житомир, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Краматорск, Ужгород, Запорожье, Николаев, Полтава, Сумы.

По словам Ляшко, еще 5 областных центров (в том числе Киев) уже на следующей неделе могут попасть в “красную” зону, если в них сохранится текущая динамика заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Сейчас в этих городах показатель заболеваемости значительно превышает норму (должна быть не выше 40 на 100 тыс. населения).

“На грани “красного” уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь (уже 319 на 100 тысяч населения), Северодонецк (314 на 100 тысяч населения), Винница (309 на 100 тысяч), Киев (299 на 100 тысяч) и Херсон (292 на 100 тысяч). При сохранении тенденции к ухудшению эпидемической ситуации и несоблюдении противоэпидемических норм указанные населенные пункты на следующей неделе также могут попасть в “красную” зону”, – подчеркнул Ляшко.

Главный санврач также проинформировал, что с 9 ноября к “красной” зоне карантина дополнительно отнесли 198 административных единиц из 23 областей (что на 86 больше, чем на предыдущей недели).

“В частности, все 28 административных единиц Житомирской области и 31 административная единица Полтавской области отнесены к “красному” уровню в связи с тем, что у них пять дней подряд загруженность коек превышает 75%. Также к “красному” уровню добавились два областных центра – Краматорск и Запорожье”, – рассказал Ляшко.