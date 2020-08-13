Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в столице был превышен показатель заболеваемости выявленных больных коронавирусом.
“Если мы говорим о городе Киев, который относится к желтому уровню эпидемической опасности по показателям заболеваемости коронавируса за 14 дней на 100 000 населения”, – сообщил Степанов.
Отметим, что Киев официально попадет в “желтую зону” в 00:00 17 августа.
Требования для регионов “желтой” зоны:
- масочный режим в общественных зданиях и транспорте
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием не более одного человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры могут быть заполнены только на 50%.
- запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют кризисные услуги.
На территории региона с “желтой” зоны разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальных видов спорта.
Такой эпидемический уровень устанавливается на 14 дней.
- На официальном сайте Кабинета Министров Украины обнародовано постановление о продлении адаптивного карантина, введенного в нашей стране в связи со вспышкой коронавируса, до 31 августа.