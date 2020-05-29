Представители МВД и Национальной полиции не могут объяснить, что делал сотрудник киевской полиции Ростислав Чернобровый среди лиц, задержанных по подозрению в покушении на убийство черногорского наркоторговца.

Об этом сообщает “Слідство.інфо”.

Накануне сообщалось, что в центре Киева на Печерске произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина. Сейчас пострадавший – Радое Звицер – находится в медицинском учреждении, его состояние – “стабильно тяжелое”, уточнила пресс-секретарь полиции.

На следующий день, 27 мая, работники Нацполиции задержали на въезде в Одессу группу лиц, подозреваемых в покушении на убийство “главаря наркокартеля”. Полиция сообщила, что группа состояла из 4 мужчин – граждан Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

По информации источников “Слидства.Инфо”, в действительности задержанных было по меньшей мере пять. Лицом, которое пресс-служба Нацполиции не назвала, был украинский полицейский, сотрудник полка полиции особого назначения “Киев” Ростислав Чернобровый. При себе он имел полицейское удостоверение и водительские права.



Фото по задержанию Чернобрового. Справа – то же окно, что и слева на предыдущем фото.

Журналисты “Слидства.Инфо” детально проанализировали видео с задержания группы вероятных нападающих. На нем фигурирует человек в темной куртке с серыми полосками на рукавах. Другие же задержанные одеты в зеленую спортивную кофту, синюю спортивную кофту, черно-белую спортивную куртку и в серую кофту и черную куртку. Полиция их назвала в сообщении, а про первого мужчину – нет.

СМИ сообщают, что Ростислав Чернобровый участвовал в российско-украинской войне в составе батальона полиции “Киев”. На его фейсбук-странице опубликовано многочисленные фотографии из зоны боевых действий на Донбассе, вместе с собратьями и непосредственно бывшим командиром подразделения Евгением Дейдеем. Согласно электронного декларации, Чернобровый продолжает работать в киевской полиции.



Ростислав Чернобровый (сзади слева) и Евгений Дейдей (на переднем плане). Фото с Facebook-страницы Дейдея

Журналисты позвонили к Чернобровому, но он не захотел отвечать на вопросы.

После обеда 28 мая Чернобровый сам позвонил журналистам с претензией, почему его беспокоят. На уточняющий вопрос, как он может объяснить фотографии, где он находится вместе с задержанными подозреваемыми, полицейской ответил: “Чего вы меня достаете и звоните?”

“Вам что, не ясно, что я сейчас занят на работе? Эту фотографию перепутали, я в Киеве на работе нахожусь, никуда не выезжал. Чего вы издеваетесь?” – сказал полицейский.

На следующие звонки он уже не реагировал, сбрасывая вызовы.

Журналисты связались с пресс-секретарем Департамента стратегических расследований Нацполиции, которая непосредственно расследует дело.

“По подозрению в покушении на убийство задержали четыре человека. Они являются гражданами других стран”, – сообщила пресс-секретарь ДСР Наталья Калиновская.

На вопрос, что среди задержанных делал киевский полицейский Ростислав Чернобровый и какова его роль в этом деле, представитель полиции сказала, что ничего об этом не знает и посоветовала направить по этому вопросу официальный запрос.

Руководитель Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко также не смог объяснить, что Ростислав Чернобровый делал среди задержанных мужчин. Он повторил фразу своей коллеги, что официально задержанных пока четверо, и это иностранцы.

Ранее журналисты международного проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), рассказывали о конфликте между двумя черногорскими кланами – “Кавачи” и “Шкаляри”. Обе они происходят из окрестностей города Котор и контролируют значительный канал поставки наркотиков из Латинской Америки в Европу.

Долгое время кланы были, по сути, одним целым. Однако в 2014 году люди из “Шкаляри” неожиданно обнаружили 200 килограммов кокаина на складе, который использовали для хранения наркотиков. Члены “Кавач” признали, что кокаин принадлежит им и предложили выплатить “Шкаляри” часть его стоимости. Но конкуренты отказались.

Конфликт двух кланов неформально разделил всю Черногорию, местных политиков и чиновников на две группы. Количество убитых в шестилетней “войне” наркоторговцев уже превысило четыре десятка.