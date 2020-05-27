У центрі Києва напередодні ввечері було скоєно замах на громадянина Чорногорії – організатора і лідера наркокартелю. Групу кілерів вдалося затримати в Одесі.

Про це поінформували в прес-службі Національної поліції України.

“26 травня у Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню. Після встановлення особи потерпілого відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину. Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який знаходиться в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн”, – йдеться в повідомленні.

Основними версіями замаху на вбивство стали: злочинна діяльність, можливий переділ сфер впливу в самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, які контролюють наркотрафік.

Правоохоронці оперативно встановили осіб, причетних до замаху. Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один із них знаходиться в міжнародному розшуку за вбивство на замовлення.

Кілери прибули в Україну на початку травня, заздалегідь придбали транспорт, вогнепальну автоматичну зброю і організували стеження за майбутньою жертвою і його сім’єю.

“Визначившись із датою вбивства, фігуранти чекали потерпілого біля його будинку. Здійснивши п’ять пострілів у жертву, двоє зловмисників сіли в автомобіль та залишили місце злочину. Через кількасот метрів вони покинули та підпалили машину, аби знищити докази. Проаналізувавши відео з камер спостереження, поліцейські встановили, що “стрілків” чекали їхні спільники”, – відзначили в прес-службі.

Поліцейські в подальшому встановили маршрут і автомобіль, на якому кілери прямували в бік Одеської області, щоб через кордон з Молдовою залишити територію нашої країни поза митним контролем.

До затримання групи з чотирьох кілерів залучили спецназівців КОРД. При цьому зловмисники чинили опір і намагалися втекти

Зараз фігурантів затримали, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру і обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

У свою чергу заступник голови МВС України Антон Геращенко опублікував відео моменту замаху в центрі Києва.