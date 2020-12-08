Житель Киева судится с Киевской городской госадминистрацией (КГГА) из-за необеспечения его защитными масками на период карантина.

Иск был подан в Окружной административный суд Киева, о чем проинформировали в пресс-службе ОАСК.

“Окружной административный суд Киева открыл производство по иску киевлянина к КГГА. Истец просит суд признать незаконными действия КГГА, которая не обеспечила его медицинскими масками на период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни COVID-19”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что киевлянин обратился в суд, так как считает, что финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий должно осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов.

Суд принял это дело к рассмотрению “по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон”.

В пресс-службе напомнили, что на рассмотрении в ОАСК уже находится дело по иску к Кабинету Министров Украины о необеспечении медицинскими масками на период карантина.