Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
В частности, сейчас в мире зарегистрировано 20,026 млн случаев инфицирования COVID-19. Более 733 тысяч человек в результате осложнений умерли, а 12,8 миллонов выздоровели.
При этом сейчас болеют 6,3 миллонов человек.
Больше всего подтвержденных случаев в США – 5,1 миллиона. На втором месте по количеству инфицированных Бразилия (3 миллиона человек), а на третьем – Индия (2,2 миллиона человек).
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.