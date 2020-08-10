В мире с начала пандемии коронавирус обнаружили уже у более 20 миллиона человек, из них 733 тысячи скончались.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

В частности, сейчас в мире зарегистрировано 20,026 млн случаев инфицирования COVID-19. Более 733 тысяч человек в результате осложнений умерли, а 12,8 миллонов выздоровели.

При этом сейчас болеют 6,3 миллонов человек.

Больше всего подтвержденных случаев в США – 5,1 миллиона. На втором месте по количеству инфицированных Бразилия (3 миллиона человек), а на третьем – Индия (2,2 миллиона человек).