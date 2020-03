Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Вместе с Ким на встречу к президенту США Дональду Трампу приехали три женщины, которые в феврале вышли из тюрьмы: Тайнис Николь Холл, Кристал Муньос и Джудит Негрон.

Они были помилованы по программе First Step Act, направленной на смягчение уголовного наказания за ненасильственные преступления, которая была принята Трампом в апреле 2019 года.

“Президент Трамп отменил приговоры трех действительно достойных женщин. Я не слышала, чтобы об этих женщинах говорили в новостях. Поэтому я считаю важным рассказать о них вам лично”, – заявила Ким.

Отмечается, что Кардашьян, которая проводит кампанию за изменение системы правосудия США, в прошлом году объявила, что готовится стать юристом. Она обеспокоена по поводу длительных приговоров, вынесенных людям, которые осуждены впервые.

Meet Judith Negron, Crystal Munoz and Tynice Nichole Hall.

At the recommendation of @AliceMarieFree, @KimKardashian and the @cut_50 team, these 3 mothers were granted clemency by @realDonaldTrump last month and are already using their second chance to pay it forward! pic.twitter.com/4ysQku3Mag

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 4, 2020