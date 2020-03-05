Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Вместе с Ким на встречу к президенту США Дональду Трампу приехали три женщины, которые в феврале вышли из тюрьмы: Тайнис Николь Холл, Кристал Муньос и Джудит Негрон.

Они были помилованы по программе First Step Act, направленной на смягчение уголовного наказания за ненасильственные преступления, которая была принята Трампом в апреле 2019 года.

“Президент Трамп отменил приговоры трех действительно достойных женщин. Я не слышала, чтобы об этих женщинах говорили в новостях. Поэтому я считаю важным рассказать о них вам лично”, – заявила Ким.

Отмечается, что Кардашьян, которая проводит кампанию за изменение системы правосудия США, в прошлом году объявила, что готовится стать юристом. Она обеспокоена по поводу длительных приговоров, вынесенных людям, которые осуждены впервые.

White House here we come!!! pic.twitter.com/exif6oZ6sl — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 4, 2020

Meet Judith Negron, Crystal Munoz and Tynice Nichole Hall. At the recommendation of @AliceMarieFree, @KimKardashian and the @cut_50 team, these 3 mothers were granted clemency by @realDonaldTrump last month and are already using their second chance to pay it forward! pic.twitter.com/4ysQku3Mag — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 4, 2020