Covid-19 Украина

обновлено 24.03.2021 в 16:02

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Кипр открывает границы для туристов из Украины: когда и по каким правилам

С 1 апреля Кипр открывает свои границы для всех украинцев. При этом государство обещает принимать все необходимые меры для обеспечения беззаботного отдыха.

Среда, 24 марта 2021, 17:15

Об этом #Буквам сообщили в представительстве министерства туризма Кипра в Украине.

Отмечается, что с 1 апреля Украина должна перейти в “красную” или “оранжевую” зону, что позволяет гражданам страны въезд в Кипр.

В начале следующей недели правительство Кипра официально сообщит, в какую категорию Украина перейдет с 1 апреля. Однако в украинском представительстве министерства туризма Кипра отметили, что, принимая во внимание эпидемическую ситуацию в Украине, очевидно, что это будет “красная” зона. Поэтому путешественникам из Украины необходимо будет сдавать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, а потом еще один – по прибытию, в аэропорту Ларнаки или Никосии.

Всем путешественникам с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, а также тем, кто не находился в тесном контакте с инфицированными лицами, будет гарантированно пребывание на территории Кипра без карантина.

Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования. В то же время дети от 12 до 18 лет должны будут проходить тестирование.

Отмечается, что путешественники должны соблюдать все нормы и меры предосторожности, которые описаны в Cyprus Destination Protocol.

“Кипр и в дальнейшем будет обеспечивать высокий уровень услуг, к которому привыкли наши гости и для которых остров является одним из самых любимых направлений отдыха”, – сообщили в ведомстве.

  • Ранее правительство Кипра приняло решение о введении обязательной самоизоляции для тех, кто прибывает в страну. Ограничение начнут действовать с 6 февраля.
Теги: путешествия, туризм, Кипр

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