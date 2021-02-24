Об этом шла речь на 54-м заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН, посвященном ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщают #Буквы.

“Пока Россия будет отрицать свою роль в конфликте, перспективы мирного урегулирования будут оставаться иллюзией. Постоянные заявления российских чиновников об утверждении “посреднической” роли в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия не была и не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором она продолжает участвовать с первого дня агрессии”, — подчеркнул Кислица.

Как известно, Россия наряду с Великобританией, Китаем, США и Францией является постоянным членом Совета безопасности ООН. Это позволяет ей получать право вето и отвергать проекты любых содержательных резолюции ООН.

По убеждению Кислицы, Россия должна быть лишена этого права из-за военной агрессии против Украины.

“Как сторона конфликта […] Россия должна даже не иметь возможности применять право вето”, — считает он.

Напомним, ранее Украина неоднократно выступала за постепенный отказ от права вето в Совбезе ООН в связи с агрессией России и расширение представительства стран восточноевропейской группы РБ.