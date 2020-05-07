В Китае состоялся успешный запуск самой мощной ракеты страны The Long March-5B. Ее задача – вывести на орбиту спутник.

Об этом сообщает Reuters.

Китайская ракета The Long March-5B длиной более 53 метра весит около 849 тонн.

Ракета оснащена технологией наведения, навигации и управления, благодаря которой ее траектория может непрерывно регулироваться

Ее главный конструктор Ли Донг рассказал, что в будущем The Long March-5B сможет доставлять людей на орбитальную станцию.

Ракета-носитель Long March-5B взлетела в 18:00 по местному времени в Центре космического запуска Вэньчан в южной островной провинции Хайнань.

О запуске этой ракеты Китай заявил в марте. Тогда говорилось, что Китай намерен запустить экспериментальный космический корабль без экипажа в рамках более широкой программы космических полетов, чтобы доставить астронавтов на свою будущую космическую станцию и в будущем пилотировать космос. Запуск был ранее запланирован на середину-конец апреля.

В Китае планируют построить многомодульную, обитаемую космическую станцию до 2022 года.

Стоит отметить, что Китай стал третьей страной, которая в 2003 году отправила человека в космос после СССР и США.