Власти Китая приняли решение закрыть генеральное консульство США в административном центре провинции Сычуань, Чэнду. Это ответ на закрытие консульства Китая в Хьюстоне (США).

Об этом сообщает Associated Press.

В МИД Китая заявили, что ответственность за ситуацию, которая сложилась в отношениях между Китаем и США лежит исключительно на американской стороне.

“Мы еще раз призываем американскую сторону немедленно отменить ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации отношений между двумя странами”, – сказано в заявлении Китая.

Ранее в США объяснили закрытие китайского генерального консульства в Хьюстоне необходимостью защитить интеллектуальную собственность и частную информацию США.

По словам президента США Дональда Трампа, в перспективе могут быть закрыты и другие генеральные консульства КНР.

У США есть еще посольство в Пекине, а также остается четыре консульства на территории Китая – в Шанхае, Гуанчжоу, Шеньяне и Ухане. Также есть консульство в Гонконге, как китайской территории.

Закрытое консульство в Чэнду занималось мониторингом ситуации в Тибете и других районах на юго-западе, населенных неэтническими китайскими меньшинствами, которые Пекин считает особенно уязвимыми.