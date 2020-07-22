Министерство юстиции США предъявило обвинения двум китайским гражданам в попытке похитить данные о разработке вакцин от коронавируса. С этой целью злоумышленники взломали компьютерные системы сотен организаций, в том числе правительственных.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста США.

В ведомстве пояснили, что сотни взломов были совершены в разных целях. В одних случаях хакеры действовали руководствуясь какими-то личными причинами, в других – по поручению китайских спецслужб или правительства. В Минюсте указали, что хакеры украли терабайт данных, которые представляют угрозу для США.

“Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в этом постыдном клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства”, — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс.

Он пояснил, что среди украденных данных была информация, касающаяся разработки вакцин от коронавируса.

Обвиняемые Л.И. Сяоюй, 34 года, и Донг Цзяжи, 33 года, более десяти лет воровали различные данные путем хакерских атак. Это были атаки в отношении компаний из США, Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литвы, Нидерландов, Испании, Южной Кореи, Швеции и Великобритании. Данные касались высокотехнологичного производства, медицинского оборудования, гражданского и промышленного строительства, программного обеспечения для бизнеса, образования и игр, солнечной энергетики, фармацевтики.

Также на сайте Национального центра кибербезопасности Британии опубликовали заявление о том, что хакеры из РФ пытаются похитить данные о вакцине от COVID -19, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.