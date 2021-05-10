Китайська влада хоче встановити "розділову лінію" на вершині Евересту для запобігання зустрічей альпіністів з Непалу з альпіністами з Тибету.

Про це повідомляє агентство AFP.

Таким чином хочуть запобігти ризикам поширення коронавірусу.

Попри те, що вірус вперше з’явився в Китаї в кінці 2019 року, в країні він значною мірою поставлений під контроль за допомогою серії суворих блокувань і закриття кордонів.

Гора Еверест знаходиться на кордоні Китаю і Непалу, а північний схил належить Китаю.

Понад 30 хворих альпіністів були евакуйовані з базового табору на непальської сторони найвищої вершини світу за останні тижні, оскільки Непал стикається з другою смертоносною хвилею, яка викликає побоювання, що вірус може зіпсувати сезон сходжень на гору.

Влада Тибету заявила журналістам на пресконференції, що прийматиме “найсуворіші заходи щодо запобігання епідемії”, щоб уникнути контактів між альпіністами на північних і південних схилах або на вершинах.

Голова Тибетської альпіністської асоціації заявив, що гірські гіди встановлять розділові лінії на вершині гори, перш ніж дозволити альпіністам почати виснажливе сходження нагору.

Чиновник не повідомив подробиць про те, як виглядатимуть розділові лінії.

Він додав, що 21-му китайському альпіністові надали дозвіл для сходження на вершину Евересту цього року після того, як з початку квітня пройшов карантин в Тибеті.

Китайська сторона також посилить заходи з боротьби з вірусами у своєму базовому таборі на північній стороні гори. При цьому туристам, які не займаються альпінізмом, буде заборонений вхід в мальовничий район Евересту.

Китай заборонив іноземним громадянам сходження на Еверест з минулого року через спалах вірусу.

Але у 2021 році Непал видав рекордну кількість дозволів на сходження, щоб спробувати залучити відвідувачів після того, як його туристична галузь торік постраждала від пандемії.

Тільки дозвіл на Еверест з Непалу коштує 11 000 доларів, а альпіністи загалом платять понад 40 000 доларів за експедицію.

За останні три тижні щоденна захворюваність на коронавірус у Непалі різко зросла: двоє з п’яти осіб, які пройшли тестування, тепер дали позитивний результат, оскільки інфекції поширилися з сусідньої Індії.